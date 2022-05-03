Оккупанты более двух месяцев пытаются продвинуться вперед в Рубежном и Попасной, но каждый раз безуспешно и с потерями — ОВА 3 мая, 10:35 Цей матеріал також доступний українською За сутки россияне 25 раз открывали огонь по мирным городам Луганской области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты более двух месяцев пытаются продвинуться вперед в Рубежном и Попасной, но безуспешно и с потерями.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Серний Гайдай.

«Более двух месяцев рашисты пытаются каждую ночь продвинуться вперед в Рубежном и Попасной и установить полный контроль над ними, но каждый раз безуспешно и с потерями», — написал он.

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По его словам, на Донбассе за минувшие сутки отбиты 12 атак врага, уничтожены шесть танков, пять артиллерийских систем, 22 единицы боевой бронированной техники и восемь единиц автомобильной техники противника.

Гайдай добавил, что россияне 25 раз открывали огонь по мирным городам области.

"Наибольшие разрушения в сутки в Горной общине - не менее 12 домов повреждены (десять сгорело в Орехове и два в Золотом)», — сказал он.

Глава области заявил, что досталось и Северодонецку.

"Здесь орки попали в пять многоэтажек, в одной из поврежденных квартир снаряд не разорвался - дальше работа пиротехников. Также пылало складское помещение», – написал он.

По его словам, из-под обстрелов и завалов спасены три человека. Количество обстрелов со стороны россиян ежедневно увеличивается. Эвакуация продолжается.

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