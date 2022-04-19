«Ситуация критическая». Россияне повредили высоковольтную линию в Луганской области, обесточены почти все населенные пункты — ОГА 19 апреля, 10:54 Цей матеріал також доступний українською В Луганской области почти все населенные пункты обесточены (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Луганской области российские оккупанты повредили высоковольтную линию — обесточены 215 населенных пунктов.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

«Ситуация критическая — свет исчез почти по всей области. По приблизительным подсчетам, в 215 населенных пунктах», — сказал он.

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По его словам, речь идет и о городах, и о селах.

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«Количество обесточенных абонентов в результате обстрела россиянами высоковольтной линии электропередачи напряжением 300 кВ выясняется. От общего количества отключенных газораспределительных станций по всей стране более 60 процентов приходится на Донецкую и Луганскую области», — сказал глава области.

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