«Ситуация критическая». Россияне повредили высоковольтную линию в Луганской области, обесточены почти все населенные пункты — ОГА
В Луганской области почти все населенные пункты обесточены (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
В Луганской области российские оккупанты повредили высоковольтную линию — обесточены 215 населенных пунктов.
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Об этом сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.
«Ситуация критическая — свет исчез почти по всей области. По приблизительным подсчетам, в 215 населенных пунктах», — сказал он.
По его словам, речь идет и о городах, и о селах.
«Количество обесточенных абонентов в результате обстрела россиянами высоковольтной линии электропередачи напряжением 300 кВ выясняется. От общего количества отключенных газораспределительных станций по всей стране более 60 процентов приходится на Донецкую и Луганскую области», — сказал глава области.
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