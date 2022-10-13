Выезд гражданских усложнили. В Луганской области оккупанты хотят использовать людей как «живой щит» — ОВА

13 октября, 16:15
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Разрушенный дом в Луганской области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Разрушенный дом в Луганской области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Луганской области оккупанты хотят использовать людей как «живой щит», заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Я так понимаю, оккупантам просто нужны гражданские, чтобы они оставались в населенных пунктах, чтобы они были «живым щитом», – сказал он на брифинге.

По его словам, мужчин разворачивают сразу на выезде из области, или очень тщательно проверяют документы.

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«В теории, люди уехать с оккупированной территории могут, если только это не лица мужского пола. Мужчин разворачивают сразу или очень тщательно проверяют документы. Ну, разве что у них есть определенные разрешения. Для остальных гражданских выезд очень усложнили», - сказал он.

Сергей Гайдай заявлял, что в Луганской области вооруженные силы Украины постепенно продвигаются вперед. Оккупанты пытаются выстроить многослойную линию обороны.

Удачное контрнаступление ВСУ в Харьковской области создало условия для освобождения Луганской области. 5 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил о начале деоккупации региона. По состоянию на 7 октября было известно об освобождении семи населенных пунктов области.

https://www.youtube.com/watch?v=CowFi7ObZz0&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Луганская область Сергей Гайдай Война России против Украины

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