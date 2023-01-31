Российские войска однозначно готовятся «к чему-то» на восточном фронте — Луганская ОВА

31 января, 11:58
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Разрушенное здание на Донбассе (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Разрушенное здание на Донбассе (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что российские войска однозначно готовятся к чему-то на восточном фронте в феврале.

"В следующем месяце как раз завершается учебный курс свежемобилизованных", - говорится в его сообщении в Telegram во вторник, 31 января.

По его словам, оккупанты, скорее всего, прибудут в Луганскую область.

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Гайдай рассказал, что оккупанты поставили гауляйтерам временно оккупированных территорий Луганской области ультиматум: либо РФ выйдет до 1 апреля на административные границы области, либо будут «кадровые решения».

«Депортация людей с оккупированных территорий, проживающих недалеко от линии фронта, продолжается. Решисты боятся, что люди передают информацию об их расположении ВСУ», — написал он.

ISW сообщал, что западные, украинские и российские источники продолжают указывать на то, что Россия готовится к неизбежному наступлению  Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 30 января об отсутствии признаков того, что Россия готовится к мирным переговорам, наоборот, все указывает на противоположное.

https://www.youtube.com/watch?v=HRjbbQEWMr0
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Луганская область Сергей Гайдай Война России против Украины

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