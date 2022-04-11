Российские оккупанты обстреляли Лисичанск из тяжелого вооружения, погиб человек — ОГА
Оккупанты обстреляли Лисичанск (Фото:Сергей Гайдай/Facebook)
Российские оккупанты обстреляли Лисичанск из тяжелого вооружения, погиб один человек.
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Об этом сообщил глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.
«Прямое попадание в многоэтажку, ГСЧС продолжают разбирать завалы. Уже есть один погибший», — написал он.
В городах Луганской области не осталось ни одного уцелевшего объекта инфраструктуры, все разрушено российскими оккупантами.
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