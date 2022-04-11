Российские оккупанты обстреляли Лисичанск из тяжелого вооружения, погиб человек — ОГА

11 апреля, 15:30
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Оккупанты обстреляли Лисичанск (Фото:Сергей Гайдай/Facebook)

Оккупанты обстреляли Лисичанск (Фото:Сергей Гайдай/Facebook)

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Российские оккупанты обстреляли Лисичанск из тяжелого вооружения, погиб один человек.

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Об этом сообщил глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

«Прямое попадание в многоэтажку, ГСЧС продолжают разбирать завалы. Уже есть один погибший», — написал он.

Видео дня
https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/posts/143792294826829

В городах Луганской области не осталось ни одного уцелевшего объекта инфраструктуры, все разрушено российскими оккупантами.

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Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Луганская область Сергей Гайдай Война России против Украины

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