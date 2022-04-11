Российские оккупанты обстреляли Лисичанск из тяжелого вооружения, погиб человек — ОГА 11 апреля, 15:30 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты обстреляли Лисичанск (Фото:Сергей Гайдай/Facebook)

Российские оккупанты обстреляли Лисичанск из тяжелого вооружения, погиб один человек.

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Об этом сообщил глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

«Прямое попадание в многоэтажку, ГСЧС продолжают разбирать завалы. Уже есть один погибший», — написал он.

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В городах Луганской области не осталось ни одного уцелевшего объекта инфраструктуры, все разрушено российскими оккупантами.

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