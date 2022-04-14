Российские оккупанты обстреляли Кременную, ранены два человека — ОГА
Российские оккупанты обстреляли Кременную (Фото:Сергей Гайдай/ Луганская ОГА (ОВА)/Telegram)
Российские оккупанты обстреляли Кременную, ранены два человека.
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Об этом сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.
«В настоящее время два человека ранены обломками снарядов. Состояние здоровья женщины и мужчины средней тяжести», — написал он.
По его словам, также повреждены дома.
Гайдай заявил, что решается вопрос об эвакуации людей в лечебные учреждения других областей.
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