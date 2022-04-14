Российские оккупанты обстреляли Кременную, ранены два человека — ОГА 14 апреля, 14:35 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты обстреляли Кременную (Фото:Сергей Гайдай/ Луганская ОГА (ОВА)/Telegram)

Российские оккупанты обстреляли Кременную, ранены два человека.

Война России против Украины — главные события 14 апреля

Об этом сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

«В настоящее время два человека ранены обломками снарядов. Состояние здоровья женщины и мужчины средней тяжести», — написал он.

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По его словам, также повреждены дома.

Гайдай заявил, что решается вопрос об эвакуации людей в лечебные учреждения других областей.

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