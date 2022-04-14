Российские оккупанты обстреляли Кременную, ранены два человека — ОГА

14 апреля, 14:35
Цей матеріал також доступний українською
Российские оккупанты обстреляли Кременную (Фото:Сергей Гайдай/ Луганская ОГА (ОВА)/Telegram)

Российские оккупанты обстреляли Кременную (Фото:Сергей Гайдай/ Луганская ОГА (ОВА)/Telegram)

Поддержи НВ

Российские оккупанты обстреляли Кременную, ранены два человека.

Война России против Украины — главные события 14 апреля

Об этом сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

«В настоящее время два человека ранены обломками снарядов. Состояние здоровья женщины и мужчины средней тяжести», — написал он.

Видео дня
Слушайте подкаст на эту тему

По его словам, также повреждены дома.

Гайдай заявил, что решается вопрос об эвакуации людей в лечебные учреждения других областей.

Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Луганская область Сергей Гайдай Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X