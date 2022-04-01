«Хотят гуманитарную катастрофу». Оккупанты обстреляли «старые» районы Северодонецка, бьют по ремонтной базе коммунальной службы — ОГА
В результате вражеского обстрела возник пожар (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)
Российские оккупанты обстреляли «старые» районы Северодонецка, целенаправленно били по ремонтной базе коммунальной службы.
Война России против Украины — главные события 1 апреля
Об этом сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Виталий Коваль.
«Хотят гуманитарную катастрофу. Орки преднамеренно вредят нашим ремонтникам, чтобы те не могли возвращать коммуникации городам», — написал он.
По его словам, оккупанты целенаправленно били по ремонтной базе коммунальной службы, в результате возник пожар.
Гайдай заявил, что под обстрелы также попали жилые дома.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.