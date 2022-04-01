«Хотят гуманитарную катастрофу». Оккупанты обстреляли «старые» районы Северодонецка, бьют по ремонтной базе коммунальной службы — ОГА 1 апреля, 13:07 Цей матеріал також доступний українською В результате вражеского обстрела возник пожар (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Российские оккупанты обстреляли «старые» районы Северодонецка, целенаправленно били по ремонтной базе коммунальной службы.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Виталий Коваль.

«Хотят гуманитарную катастрофу. Орки преднамеренно вредят нашим ремонтникам, чтобы те не могли возвращать коммуникации городам», — написал он.

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По его словам, оккупанты целенаправленно били по ремонтной базе коммунальной службы, в результате возник пожар.

Гайдай заявил, что под обстрелы также попали жилые дома.

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