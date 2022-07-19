«Очень тяжелая ситуация». Пока неизвестно, сколько людей погибли в Луганской области — ОВА 19 июля, 14:28 Разрушенный дом в Луганской области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Пока неизвестно, сколько людей погибли в Луганской области, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в ходе брифинга.

«Мы не знаем, сколько погибли, настолько плотными были обстрелы, что иногда люди не могли забрать погибших в течение нескольких дней или даже недель. А те, кто пытался забрать или похоронить людей, могли сами так же погибнуть под обстрелами», — сказал он.

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По его словам, столь плотного огня не было нигде в Украине.

«Очень тяжелая ситуация, и такой плотности огня не было нигде в Украине, только Донецкая и Луганская области попали под такие обстрелы», — сказал Гайдай.

Войскам РФ не удается полностью захватить всю территорию Луганской области. Они постоянно штурмуют населенные пункты на границе региона и отправляют ДРГ.

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