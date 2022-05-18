Ремонт невозможен. Луганская область осталась без света, оккупанты обесточили последнюю крупную подстанцию — ОВА 18 мая, 15:49 Цей матеріал також доступний українською Жители Луганской области остались без света (Фото:REUTERS/Hamuda Hassan)

В среду, 18 мая, Луганская область осталась без света, обесточена последняя большая подстанция.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Около часа назад исчез свет в тех домах области, где он еще оставался. Вблизи Лисичанска идут активные боевые действия, есть попадание в линию электропередачи напряжением 220 кВ», - написал он.

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Гайдай заявил, что россияне обесточили и повредили последнюю мощную электроподстанцию.

«Разрушения очень серьезные. Ремонт невозможен до прекращения боевых действий», – написал он.

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