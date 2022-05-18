Ремонт невозможен. Луганская область осталась без света, оккупанты обесточили последнюю крупную подстанцию — ОВА

18 мая, 15:49
Цей матеріал також доступний українською
Жители Луганской области остались без света (Фото:REUTERS/Hamuda Hassan)

Жители Луганской области остались без света (Фото:REUTERS/Hamuda Hassan)

В среду, 18 мая, Луганская область осталась без света, обесточена последняя большая подстанция.

Война России против Украины — главные события 18 мая

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Около часа назад исчез свет в тех домах области, где он еще оставался. Вблизи Лисичанска идут активные боевые действия, есть попадание в линию электропередачи напряжением 220 кВ», - написал он.

Видео дня

Гайдай заявил, что россияне обесточили и повредили последнюю мощную электроподстанцию.

https://www.youtube.com/watch?v=MoR4tNWubfQ&t=2s

«Разрушения очень серьезные. Ремонт невозможен до прекращения боевых действий», – написал он.

Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Луганская область Сергей Гайдай Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X