Ремонт невозможен. Луганская область осталась без света, оккупанты обесточили последнюю крупную подстанцию — ОВА
Жители Луганской области остались без света (Фото:REUTERS/Hamuda Hassan)
В среду, 18 мая, Луганская область осталась без света, обесточена последняя большая подстанция.
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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
«Около часа назад исчез свет в тех домах области, где он еще оставался. Вблизи Лисичанска идут активные боевые действия, есть попадание в линию электропередачи напряжением 220 кВ», - написал он.
Гайдай заявил, что россияне обесточили и повредили последнюю мощную электроподстанцию.
«Разрушения очень серьезные. Ремонт невозможен до прекращения боевых действий», – написал он.
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