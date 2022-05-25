Из-за вражеских обстрелов. Луганская область осталась без газа, травмирован работник распределительной станции — ОВА

25 мая, 10:46
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Дом в Луганской области (Фото:Луганська обласна державна адміністрація/Facebook)

Дом в Луганской области (Фото:Луганська обласна державна адміністрація/Facebook)

В Луганской области остановлена работа последней газораспределительной станции, теперь область полностью без голубого топлива, травмирован работник этой ГРС.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Теперь газ отсутствует повсюду. Из-за обстрела в районе последней уцелевшей газораспределительной станции акубаротравму получил работник, который осуществлял регулирование автоматики», — написал он.

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По словам Гайдая, из-за этих обстрелов со стороны российской армии прекратила работу и указанная ГРС, что привело к отсутствию подачи централизованного газоснабжения.

https://www.youtube.com/watch?v=ffa5lvI4_OI

" По-прежнему область остается полностью обесточенной. Отсутствует и централизованное водоснабжение. Воду для нужд населения развозят спасатели", — написал он.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Газ Луганская область Война России против Украины

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