Из-за вражеских обстрелов. Луганская область осталась без газа, травмирован работник распределительной станции — ОВА
Дом в Луганской области (Фото:Луганська обласна державна адміністрація/Facebook)
В Луганской области остановлена работа последней газораспределительной станции, теперь область полностью без голубого топлива, травмирован работник этой ГРС.
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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
«Теперь газ отсутствует повсюду. Из-за обстрела в районе последней уцелевшей газораспределительной станции акубаротравму получил работник, который осуществлял регулирование автоматики», — написал он.
По словам Гайдая, из-за этих обстрелов со стороны российской армии прекратила работу и указанная ГРС, что привело к отсутствию подачи централизованного газоснабжения.
" По-прежнему область остается полностью обесточенной. Отсутствует и централизованное водоснабжение. Воду для нужд населения развозят спасатели", — написал он.
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