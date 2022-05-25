«Дорога жизни». Трасса Лисичанск-Бахмут не перекрыта, Луганская область не отрезана — ОВА

25 мая, 14:44
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Трасса Лисичанск-Бахмут не перекрыта (Фото:t.me/luhanskaVTSA)

Трасса Лисичанск-Бахмут не перекрыта (Фото:t.me/luhanskaVTSA)

Трасса Лисичанск-Бахмут не перекрыта, Луганская область не отрезана.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Луганская область не отрезана! Трасса „Лисичанск-Бахмут“ не перекрыта. Доступ к Лисичанску и Северодонецку есть», — написал он.

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По его словам, после обеда СМИ начали распространять новость о том, что оккупанты якобы отрезали «дорогу жизни».

https://www.youtube.com/watch?v=ffa5lvI4_OI&t=2s

«Это не соответствует действительности. Дорога простреливается, но мы уже смогли завезти гуманитарные грузы. По состоянию на 13 часов передвижение по дороге возможно», — написал он.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Луганская область Сергей Гайдай Война России против Украины

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