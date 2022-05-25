«Дорога жизни». Трасса Лисичанск-Бахмут не перекрыта, Луганская область не отрезана — ОВА 25 мая, 14:44 Цей матеріал також доступний українською Трасса Лисичанск-Бахмут не перекрыта (Фото:t.me/luhanskaVTSA)

Трасса Лисичанск-Бахмут не перекрыта, Луганская область не отрезана.

Война России против Украины — главные события 25 мая

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Луганская область не отрезана! Трасса „Лисичанск-Бахмут“ не перекрыта. Доступ к Лисичанску и Северодонецку есть», — написал он.

Видео дня

По его словам, после обеда СМИ начали распространять новость о том, что оккупанты якобы отрезали «дорогу жизни».

«Это не соответствует действительности. Дорога простреливается, но мы уже смогли завезти гуманитарные грузы. По состоянию на 13 часов передвижение по дороге возможно», — написал он.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.