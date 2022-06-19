«Люди хотят выжить». Из Луганской области сегодня эвакуировали еще 32 человека — ОВА
Из Луганской области удалось эвакуировать еще 32 жителя (Фото:t.me/luhanskaVTSA)
В воскресенье, 19 июня, из Луганской области были эвакуированы еще 32 жителя.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.
«Мы смогли спасти еще 32 жителя Луганщины — опасно, но люди хотят выжить», — написал он.
По его словам, в Лисичанске враг уничтожает многоэтажки, частные усадьбы, люди гибнут и на улицах, и в бомбоубежищах.
«Многие уехали еще в марте-апреле. А оставшиеся уже тоже хотят попасть в мирные регионы Украины. Потому 18 июня во время раздачи продуктов питания и средств гигиены к правоохранителям области обратились граждане, готовые выехать», — написал он.
Гайдай заявил, что полицейские доставили их к эвакуационному транспорту.
«В целом в течение дня полицейским, спасателям, представителям военной администрации и волонтерам удалось эвакуировать 32 жителя Лисичанска, Приволья и близлежащих поселков», — написал глава области.
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