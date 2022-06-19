«Люди хотят выжить». Из Луганской области сегодня эвакуировали еще 32 человека — ОВА 19 июня, 13:06 Цей матеріал також доступний українською Из Луганской области удалось эвакуировать еще 32 жителя (Фото:t.me/luhanskaVTSA)

В воскресенье, 19 июня, из Луганской области были эвакуированы еще 32 жителя.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

«Мы смогли спасти еще 32 жителя Луганщины — опасно, но люди хотят выжить», — написал он.

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По его словам, в Лисичанске враг уничтожает многоэтажки, частные усадьбы, люди гибнут и на улицах, и в бомбоубежищах.

«Многие уехали еще в марте-апреле. А оставшиеся уже тоже хотят попасть в мирные регионы Украины. Потому 18 июня во время раздачи продуктов питания и средств гигиены к правоохранителям области обратились граждане, готовые выехать», — написал он.

Гайдай заявил, что полицейские доставили их к эвакуационному транспорту.

«В целом в течение дня полицейским, спасателям, представителям военной администрации и волонтерам удалось эвакуировать 32 жителя Лисичанска, Приволья и близлежащих поселков», — написал глава области.

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