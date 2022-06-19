«Люди хотят выжить». Из Луганской области сегодня эвакуировали еще 32 жителей — ОВА
Из Луганской области удалось эвакуировать еще 32 жителя (Фото:t.me/luhanskaVTSA)
В воскресенье, 19 июня из Луганской области были эвакуированы еще 32 жителя.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.
"Мы смогли спасти еще 32 жителей Луганщины - опасно, но люди хотят выжить", - написал он.
По его словам, в Лисичанске враг уничтожает многоэтажки, частные усадьбы, люди гибнут и на улицах, и в бомбоубежищах.
«Многие уехали еще в марте-апреле. А оставшиеся уже тоже хотят попасть в мирные регионы Украины. Поэтому, 18 июня, во время раздачи продуктов питания и средств гигиены к правоохранителям области обратились граждане, готовые уехать», — написал он.
Гайдай заявил, что полицейские доставили их в эвакуационный транспорт.
«В целом в течение дня полицейским, спасателям, представителям военной администрации и волонтерам удалось эвакуировать 32 жителя Лисичанска, Привилегии и близлежащих поселков», — написал глава области.
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