«Получили вторую жизнь». Из Луганской области эвакуировали еще 52 жителя — ОВА

15 июня, 10:17
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Из Луганской области продолжают эвакуацию жителей (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Из Луганской области продолжают эвакуацию жителей (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что во вторник, 14 июня были эвакуированы 52 жителя Лисичанска и Приволья.

«Люди понимают, что могут оказаться в ловушке россиян, как в Северодонецке. Поэтому готовы выезжать в безопасные регионы Украины», — написал он в Telegram.

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По словам главы области, до почти разрушенного Приволья с каждым днем добираться все сложнее.

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«Впрочем, и волонтеры, и полицейские, и спасатели делают все возможное, чтобы спасти жителей области. Вчера вторую жизнь получили еще 52 человека. Это жители Лисичанска и Приволья», — написал он.

https://www.youtube.com/watch?v=vRWdBez46bY&t=14s

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в битве за Северодонецк во многом сейчас решается судьба Донбасса, бои за город — одни из самых тяжелых за всю войну. Глава государства отмечал, что враг каждый день теряет около 300 человек личного состава.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Эвакуация Луганская область Сергей Гайдай Война России против Украины

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