Эвакуация из северодонецкого Азота невозможна, в укрытии находится 568 человек — ОВА

17 июня, 12:00
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Гайдай заявил, что эвакуация из северодонецкого Азота невозможна (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Гайдай заявил, что эвакуация из северодонецкого Азота невозможна (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что в настоящее время эвакуация из бомбоубежищ северодонецкого объединения Азот невозможна.

«Физически выбраться с территории завода сейчас невозможно и просто опасно из-за постоянных обстрелов и боев», — написал он в Telegram.

По его словам, в укрытии находится 568 человек, в том числе 38 детей.

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«В прошлом месяце, когда мы предлагали — эти люди от эвакуации отказались», — сказал он.

Гайдай заявил, что выход из комбината возможен только при полном прекращении огня.

«Северодонецк не заблокирован, коммуникация с городом есть», — написал он.

https://www.youtube.com/watch?v=XnJk90nuK8s&t=1s

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в битве за Северодонецк во многом сейчас решается судьба Донбасса, бои за город — одни из самых тяжелых за всю войну. Глава государства отмечал, что враг каждый день теряет около 300 человек личного состава.

13 июня оккупанты уничтожили все три моста, которые вели в Северодонецк. Войска РФ контролируют 70−80% города, а местные жители находятся в крайне тяжелых условиях.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Азот Сергей Гайдай Война России против Украины

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