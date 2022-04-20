«Больницы заполнены орками». В Луганской области попытки оккупантов пробить нашу оборону безуспешны, у врага значительные потери — ОВА
Гайдай заявил, что враг имеет значительные потери (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что больницы заполнены ранеными оккупантами, все прошлые атаки и попытки врага пробить нашу оборону безуспешны.
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«Видим, что все прошлые атаки и попытки рашистов пробить нашу оборону безуспешны. Все их потери не прошли безнаказанно – больницы заполнены ранеными орками, КамАЗы свозят больше в Луганск труппы. Техника остается. Значительные потери», - сказал он в эфире телемарафона.
По его словам, ночь прошла более-менее спокойно.
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