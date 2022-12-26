Боевые действия идут недалеко от оккупированной Кременной — Луганская ОВА 26 декабря, 12:25 Украинские военные едут на самоходной гаубице (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Боевые действия идут недалеко от оккупированной Кременной, заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Уже недалеко от Кремени действительно идут боевые действия. Военное командование определенного звена, которое находилось в Кременной, перемещено в Рубежное», — сказал он.

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По словам Гайдая, оккупанты планировали накопить силы и готовили удар по Лиману со стороны Луганского направления, но украинское командование помешало им.

«Сейчас они стягивают резервы, но контрнаступления в настоящее время у них не получилось», — сказал он.

Сергей Гайдай заявлял, что российские оккупанты вывезли «администрацию» из Сватового в Луганск.