Боевые действия идут недалеко от оккупированной Кременной — Луганская ОВА

26 декабря, 12:25
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Украинские военные едут на самоходной гаубице (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Украинские военные едут на самоходной гаубице (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Боевые действия идут недалеко от оккупированной Кременной, заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Уже недалеко от Кремени действительно идут боевые действия. Военное командование определенного звена, которое находилось в Кременной, перемещено в Рубежное», — сказал он.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=TJfck0J_joA

По словам Гайдая, оккупанты планировали накопить силы и готовили удар по Лиману со стороны Луганского направления, но украинское командование помешало им.

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«Сейчас они стягивают резервы, но контрнаступления в настоящее время у них не получилось», — сказал он.

Сергей Гайдай заявлял, что российские оккупанты вывезли «администрацию» из Сватового в Луганск.

https://www.youtube.com/watch?v=TiBVyrCyVEw
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Луганская область Сергей Гайдай Война России против Украины

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