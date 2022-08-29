«Наши военные все разрушат». Гайдай уверен, что оккупантам не удастся провести псевдореферендумы

29 августа, 05:11
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Гайдай уверен, что украинские военные не дадут провести «псевдореферендумы» (Фото:REUTERS/Ammar Awad)

Гайдай уверен, что украинские военные не дадут провести «псевдореферендумы» (Фото:REUTERS/Ammar Awad)

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что российские оккупанты не смогут провести псевдореферендумы на временно захваченных территориях.

В эфире телемарафона Гайдай отметил, что оккупанты постоянно пытаются привязать какие-либо события к «историческим» датам.

«Поэтому все, что они раньше называли на 9 мая, „три дня на Киев“, сейчас — 11 сентября — я уверяю вас, никакие их планы не будут воплощены в жизнь. Наши военные все это разрушат. И все, что они запланируют — они найдут 150 миллионов каких-то оснований для того, чтобы перенести свои планы подальше уже в будущее», — заявил Гайдай.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=TPdX5KSfa-k
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Ранее Институт изучения войны (ISW) сообщил, что российским оккупантам вряд ли удастся провести псевдореферендумы о «присоединении» временно захваченных территорий Украины к РФ в начале сентября.

Несмотря на заявления оккупационной «власти» в Запорожской области относительно продвижения этого вопроса, аналитики считают маловероятным проведение «референдумов» на временно захваченных территориях 11 сентября «из-за трений в оккупационных администрациях и продолжающихся партизанских нападений».

https://www.youtube.com/watch?v=dPgfmnmuom4
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Референдум Сергей Гайдай Война в Украине Псевдореферендум Война России против Украины

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