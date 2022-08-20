Ситуация в Луганской области: ВСУ отразили семь вражеских атак

20 августа, 12:02
Сергей Гайдай сообщил, где в Луганской области продолжаются бои (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Сергей Гайдай сообщил, где в Луганской области продолжаются бои (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Возле четырех населенных пунктов на границе Луганской и Донецкой области продолжаются боевые действия. ВСУ отразили семь вражеских атак.

Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, накануне оккупанты пошли в наступление, пытались продвинуться на несколько сотен метров, но украинские военные оказали жесткий отпор.

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«Ночью россияне возобновили свои намерения — украинские защитники держат оборону. В общей сложности ВСУ 19 августа отразили семь атак противника на нашем участке фронта, не допустив ни одного прорыва», — написал Гайдай.

Кроме того, оккупанты дважды атаковали Луганскую область с воздуха, выпустили пять ракет по населенным пунктам и украинским укреплениям, четыре раза в бой шли вражеские танковые подразделения.

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«Ствольная и реактивная артиллерия врага не прекращает обстрелы. Только за минувшую ночь он 12 раз пытался оказать огневое влияние из этого вооружения», — отметил глава ОВА.

Также есть информация, что в Рубежном, Лисичанске, Северодонецке и Кременной жители отказываются работать, потому что знают, что оккупанты не заплатят.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Луганская область Сергей Гайдай Война России против Украины

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