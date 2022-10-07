Гайдай сообщил об освобождении седьмого населенного пункта в Луганской области

7 октября, 20:16
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Населенные пункты освобождаются по направлению к Сватово (Фото:Генштаб)

Населенные пункты освобождаются по направлению к Сватово (Фото:Генштаб)

В Луганской области ВСУ всего освободили семь населенных пунктов.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

«На сегодняшний день уже семь населенных пунктов под контролем Украины. Мы и дальше пытаемся не называть их названия, кроме Грековки», — сказал Гайдай.

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Он добавил, что населенные пункты освобождаются по направлению к Сватово. По его словам, они полностью контролируются ВСУ.

2 октября Гайдай заявил, что освобождение Лимана может запустить процесс деоккупации Луганской области. Сейчас ситуация для оккупантов на фронте в этом регионе напряженная. Это может открыть украинской армии путь на Кременную, Сватово, Старобельск и другие города Луганской области.

5 октября он сообщил об освобождении шести населенных пунктов региона, но не указал их названия. На следующий день Гайдай подтвердил освобождение Грековки.

https://www.youtube.com/embed/uP-kQrNwHrI
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Сергей Гайдай

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