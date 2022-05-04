В Луганской области в результате вражеских обстрелов погиб священник, в Славянске оккупанты били по микрорайонам
В Славянске оккупанти обстреляли микрорайоны (Фото:Вадим Лях/Facebook)
В Луганской области российские оккупанты обстреляли Михайловку близ Рубежного, погиб священник.
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Об этом сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.
По его словам, "российская армия продолжает соревнование с Богом".
«В Луганской области с конца февраля по меньшей мере 15 религиозных сооружений были повреждены в результате вражеских обстрелов, также были ранены служители церквей», — написал он.
Оккупанты атаковали и Славянск, в результате повреждена многоэтажная жилая застройка и школа, сообщил председатель Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях.
«Утро 4 мая оказалось для Славянска недобрым. Прилетело сразу в несколько микрорайонов. Повреждена многоэтажная жилая застройка, школа», — написал он.
По его словам, жертв удалось избежать.
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