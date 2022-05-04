В Луганской области в результате вражеских обстрелов погиб священник, в Славянске оккупанты били по микрорайонам

4 мая, 12:31
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В Славянске оккупанти обстреляли микрорайоны (Фото:Вадим Лях/Facebook)

В Славянске оккупанти обстреляли микрорайоны (Фото:Вадим Лях/Facebook)

В Луганской области российские оккупанты обстреляли Михайловку близ Рубежного, погиб священник.

Война России против Украины — главные события 4 мая

Об этом сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, "российская армия продолжает соревнование с Богом".

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«В Луганской области с конца февраля по меньшей мере 15 религиозных сооружений были повреждены в результате вражеских обстрелов, также были ранены служители церквей», — написал он.

Оккупанты атаковали и Славянск, в результате повреждена многоэтажная жилая застройка и школа, сообщил председатель Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях.

https://www.youtube.com/watch?v=cKxtzjKMFzo
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«Утро 4 мая оказалось для Славянска недобрым. Прилетело сразу в несколько микрорайонов. Повреждена многоэтажная жилая застройка, школа», — написал он.

По его словам, жертв удалось избежать.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Славянск Луганская область Война России против Украины

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