Россияне сосредоточили свои атаки у Кременной и Белогоровки — Гайдай 5 марта, 06:41 Украинские военные ведут огонь по российским оккупантам (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что российские оккупанты сосредоточили свои атаки вблизи Кременной и Белогоровки.

В данный момент продвижений или прорывов вражеских войск нет.

«Самые тяжелые участки на сегодняшний день — это Кременная и Белогоровка. На Кременной, вообще сосредоточили все усилия российские оккупационные войска. Они пытаются все же продавать наших защитников, получить там определенный успех. Поэтому постоянно отправляют туда и тяжелую технику, и огромное количество пехоты. Белогоровка постоянно обстреливается. Там также наши защитники отражают волны наступления. То есть ситуация достаточно сложная», — заявил Гайдай.

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