Россия хочет провести «референдум» о присоединении захваченной Луганской области раньше времени — Гайдай

19 июля, 06:39
Разрушения в Попасной Луганской области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Разрушения в Попасной Луганской области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что российские оккупанты хотят провести «референдум о присоединении к РФ» на захваченных территориях раньше сроков.

По его словам, ранее оккупанты думали о проведении псевдоголосования 11 сентября.

«Во-первых, орки испытывают огромные логистические проблемы из-за уничтожения складов с БК. Во-вторых, россияне понимают, что украинские территории им не поддаются, боятся контрнаступления, поэтому захваченный Донбасс полностью они не смогут быстро присоединить к России, чтобы объявить общую мобилизацию, поэтому решили не ждать — и уже проводят агитацию на оккупированной части Луганской области», — заявил Гайдай.

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Ранее Сергей Гайдай заявил, что два села в Луганской области остаются подконтрольными правительству Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=NZYm9bJB2UI
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Луганская область Референдум Сергей Гайдай Война в Украине Война России против Украины

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