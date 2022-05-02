В Луганской области с электроэнергией остаются два города, с водой — частично один — ОВА 2 мая, 15:47 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты продолжают атаковать Луганскую область (Фото:REUTERS/Hamuda Hassan)

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что в области с электроэнергией остаются два города, с водой один — частично.

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По его словам, аварийные бригады ежедневно противодействуют гуманитарной катастрофе, устроенной россиянами в области, но возможности ремонтников ограничены.

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«Представьте себе, централизованная подача воды отсутствует практически по всей области. Россияне обесточили насосные станции, некоторые вообще разрушили. Те, что еще целы, заживить сейчас невозможно, потому что перебиты высоковольтные линии электропередачи в зоне активных боевых действий», — отметил он.

Гайдай заявил, что спасатели ежедневно подвозят жителям области десятки тонн технической воды, питьевую доставляют гуманитарными грузами.

«В общей сложности обесточены 42 населенных пункта — 29 полностью и 13 частично. 99295 потребителей находятся без электроэнергии», — написал он.

Глава области добавил, что несколько лучше ситуация с газоснабжением.

«Газ есть дома 45 315 абонентов из шести населенных пунктов — в трех по всей территории, еще в трех — частично», — написал он.

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