От эвакуации отказались. На Азоте остаются 568 человек, среди них 38 детей — Луганская ОВА

21 июня, 10:48
Цей матеріал також доступний українською
Сейчас эвакуация из Азота опасна (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Сейчас эвакуация из Азота опасна (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай заявил, что на Азоте остаются 568 человек, среди них 38 детей.

По его словам, в основном это работники предприятия и их семьи, они отказались эвакуироваться.

«Мы предлагали им уехать весь период пребывания в бомбоубежищах. Тогда, когда обстрелов не было особенно, тогда, когда в эту часть города что-то прилетало, но редко и мосты были целыми. Какая-то часть людей, возможно, и ждет русского мира. Я не исключаю и таких вариантов, к сожалению», — сказал он в эфире Freedom.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=eoZ6dFhEn3c&t=1s

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в битве за Северодонецк во многом сейчас решается судьба Донбасса, бои за город — одни из самых трудных за всю войну.

Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Луганская область Северодонецк Азот Сергей Гайдай Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X