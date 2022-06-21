От эвакуации отказались. На Азоте остаются 568 человек, среди них 38 детей — Луганская ОВА 21 июня, 10:48 Цей матеріал також доступний українською Сейчас эвакуация из Азота опасна (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай заявил, что на Азоте остаются 568 человек, среди них 38 детей.

По его словам, в основном это работники предприятия и их семьи, они отказались эвакуироваться.

«Мы предлагали им уехать весь период пребывания в бомбоубежищах. Тогда, когда обстрелов не было особенно, тогда, когда в эту часть города что-то прилетало, но редко и мосты были целыми. Какая-то часть людей, возможно, и ждет русского мира. Я не исключаю и таких вариантов, к сожалению», — сказал он в эфире Freedom.

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