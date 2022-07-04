В Северодонецке осталось около 8 тысяч жителей, в Лисичанске — более 10 тысяч — Луганская ОВА 4 июля, 14:26 Разрушенный дом в Северодонецке (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Северодонецке осталось около 8 тысяч человек, более 10 тысяч — в Лисичанске.

Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

«Если взять город Северодонецк — где-то ориентировочно 8 тысяч, чуть больше 10 тысяч в Лисичанске. Но большинство людей уехали», — сказал он.

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По его словам, новых переселенцев зарегистрировано более 300 тысяч.

3 июля Генштаб ВСУ сообщил, что после тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины вынуждены были отойти с занимаемых позиций и рубежей. Там объяснили, что в условиях кратного преимущества российских оккупантов в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и количестве личного состава дальнейшая оборона города привела бы к фатальным последствиям.



Утром 24 июня журналист Юрий Бутусов сообщил, что украинские подразделения организованно покинули часть Северодонецкой промзоны.

Стрюк говорил, что защитники Украины отошли на более подготовленные позиции.

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