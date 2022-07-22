«Корректировка огромная»: Гайдай рассказал о жителях Луганской области, которые помогали оккупантам

22 июля, 14:03
Во время обороны Северодонецка и Лисичанская некоторые местные жители сдавали оккупантам позиции ВСУ (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Во время обороны Северодонецка и Лисичанская некоторые местные жители сдавали оккупантам позиции ВСУ (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что в регионе были местные жители, которые ждали приход «русского мира», или были завербованы российскими спецслужбами.

В интервью УНИАН Гайдай рассказал, что были случаи, когда оккупанты обещали людям авто или деньги за корректировку и различные фотоотчеты.

Он отметил, что назвать количество предателей невозможно. Впрочем, и говорить тотально обо всех нельзя.

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«В Северодонецке проживало более 120 тысяч человек, но осталось 10 тысяч. Даже если бы они были гипотетически предателями, то это даже не 10% от всего населения, проживавшего там до полномасштабного вторжения. Так что процент не велик. Но даже если это одна или две тысячи людей, которые могли помогать — это все равно очень много. К сожалению, корректировка действительно была огромная», — сказал Гайдай.

Он добавил, что в ОВА не было ни одного предателя, в ВГА — возможно, мог быть рядовой человек или техперсонал, но в руководстве — нет.

«По большому счету, предали только несколько председателей. Например, печально известный городской голова Рубежного, а также несколько руководителей ОТГ», — заявил он.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Луганская область Сергей Гайдай Война России против Украины

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