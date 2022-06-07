Гайдай о ситуации в Северодонецке: Бои продолжаются, оккупанты используют ДРГ 7 июня, 10:05 Цей матеріал також доступний українською Российски войска продолжают штурмовать Северодонецк (Фото:Сергей Гайдай/facebook.com)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские оккупационные войска продолжают штурмовать Северодонецк.

У себя в Telegram он написал, что боевые действия продолжаются.

Украинские военные отразили штурм армии РФ в направлении Новоохтырки и Воронового.

В районе Белогоровки захватчики используют диверсионно-разведывательные группы.

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В Лисичанске оккупанты обстреляли рынок, горный колледж и школу, где пострадали два человека.

Еще троих раненых в Лисичанске и Приволье госпитализировали в лечебные учреждения других регионов.

Еще утром 6 июня произошел массированный обстрел города Золотое, где, по предварительным данным, разрушены сразу 13 домов. Днем россияне ударили по городу Горное — 11 поврежденных домов.



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