У ВСУ в направлении Сватово-Кременная есть успехи — Гайдай 13 декабря, 19:05 Сергей Гайдай (Фото:Луганская ОВА)

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай заявил, что украинские военнослужащие имеют успехи в направлении Сватово — Кременная.

В эфире телемарафона он заявил, что ситуация на этом направлении все еще тяжелая, но контролируемая.

По словам Гайдая, на оккупированных территориях некоторые населенные пункты закрыты на въезд и выезд, также глушат связь и интернет.

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Глава ОВА также добавил, что россияне напуганы «хлопком» и массово заселяются в села у линии фронта в гражданские дома, кое-где мирных людей повыгоняли из населенных пунктов полностью.

10 декабря военный эксперт группы Информационное сопротивление Александр Коваленко в интервью НВ заявил, что активные действия украинских военнослужащих в районе Кременной и Сватово могут начаться до конца декабря 2022 года.

8 декабря Гайдай заявил, что оккупанты пытаются укрепить в частности направление Сватово — Кременная, потому что понимают неизбежность наступления ВСУ.

3 декабря Гайдай сообщал, что в Луганской области тяжелые бои идут практически за каждый метр земли.