У ВСУ в направлении Сватово-Кременная есть успехи — Гайдай

13 декабря, 19:05
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Сергей Гайдай (Фото:Луганская ОВА)

Сергей Гайдай (Фото:Луганская ОВА)

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай заявил, что украинские военнослужащие имеют успехи в направлении Сватово — Кременная.

В эфире телемарафона он заявил, что ситуация на этом направлении все еще тяжелая, но контролируемая.

По словам Гайдая, на оккупированных территориях некоторые населенные пункты закрыты на въезд и выезд, также глушат связь и интернет.

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Глава ОВА также добавил, что россияне напуганы «хлопком» и массово заселяются в села у линии фронта в гражданские дома, кое-где мирных людей повыгоняли из населенных пунктов полностью.

10 декабря военный эксперт группы Информационное сопротивление Александр Коваленко в интервью НВ заявил, что активные действия украинских военнослужащих в районе Кременной и Сватово могут начаться до конца декабря 2022 года.

8 декабря Гайдай заявил, что оккупанты пытаются укрепить в частности направление Сватово — Кременная, потому что понимают неизбежность наступления ВСУ.

3 декабря Гайдай сообщал, что в Луганской области тяжелые бои идут практически за каждый метр земли.

https://www.youtube.com/watch?v=qgx4WDSA5ng&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%9D%D0%92
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Сватово Сергей Гайдай Война России против Украины

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