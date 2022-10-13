Оккупанты скапливаются вблизи Сватово и минируют мосты — Луганская ОВА

13 октября, 09:18
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Разрушенный дом в Лисичанске (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Разрушенный дом в Лисичанске (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты скапливаются вблизи города Сватово и минируют мосты, об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

По словам главы области, на фоне сообщений о массовом выезде с захваченных территорий подрядчиков из страны-агрессора России и крайне негативного качества их деятельности оккупанты хвастаются ремонтами в Приволье.

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«Там они в одной из школ в середине октября начали остекление фасада. Информируют, что первый этаж уже завершен. О каком отоплении может идти речь, если учебные заведения до сих пор без окон?» — написал он.

Гайдай добавил, что местные жители недовольны усилением контроля на границе так называемых «ЛНР» и «ДНР» с Россией.

Глава ОВА заявил, что оккупанты включают и выключают связь, когда им вздумается.

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«В селах Сватовского района, где россияне сейчас укрепляются, позвонить можно исключительно где-то с холма, если знаешь места», — написал он.

https://www.youtube.com/watch?v=7yQSREDo45o&t=1561s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Луганская область Сергей Гайдай Война России против Украины

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