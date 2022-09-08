Глава Луганской ОВА рассказал, где РФ сосредоточила все усилия, и заявил о «неплохих перспективах» для ВСУ 8 сентября, 12:49 Сергей Гайдай (Фото:www.facebook.com/sergey.gaidai.loga)

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что Луганская область пока не является самой горячей точкой на Донбассе.

«Основные усилия армия бросила на захват города Бахмут, там все резервы», — сказал он в эфире телемарафона.

По его словам, сейчас в области «чуть меньше нагрузки».

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«Учитывая, что ВСУ имеют определенные успехи в Херсонской области, Харьковской области, россияне перебрасывают в эти направления войска, чтобы сильно не провалиться. Поэтому у нас поменьше нагрузки и перспективы неплохие, но об этом пока не будем говорить», — сказал он.

Гайдай заявлял, что украинским войскам удалось продвинуться и занять новые позиции в Луганской области. В то же время более подробной информации об успехах ВСУ на этом направлении он не сообщил.

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