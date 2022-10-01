Россияне оказались в ловушке в Лимане — Гайдай 1 октября, 04:46 Российский военный на Донбассе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что российские оккупанты оказались в ловушке в Лимане.



«Я не просто верю в деоккупацию Луганщины, я знаю, что вся наша область будет освобождена. Сегодня есть хорошие новости из Лимана. Клещи сомкнулись, россияне в ловушке. В ближайшее время увидим, все ли они погибнут или сдадутся», — заявил глава ОВА .



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Сергей Гайдай отметил, что освобождение Луганской области начнется с Лимана.

Утром в пятницу появилась информация, что защитники Украины вошли в поселок городского типа Ямполь Донецкой области. Он находится примерно в 17 километрах на юго-восток от Лимана. Позже было опубликовано видео с украинскими десантниками в пгт Дробышево в 9 км от Лимана.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что России придется просить Украину о выводе российских военных из окружения в районе Лимана, если Кремлю есть до них дело.