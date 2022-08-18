«Сплошной беспорядок». В оккупированных городах продолжается принудительная мобилизация, мужчин ловят возле детсадов — Луганская ОВА 18 августа, 10:20 Гайдай заявил, что в Луганске мужчины без лишней нужды на улицу не выходят (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что в оккупированных городах продолжается принудительная мобилизация, на молодых родителей охотятся рядом с детскими садами.

«Работники военкоматов на оккупированных территориях для пополнения армии России уже прибегают к крайней мере», — написал он в Telegram.

По его словам, в Луганске мужчины уже давно без лишней нужды на улицу не выходят.

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«Многие вообще покинули город и прячутся в деревне. Недавно оккупанты начали обменивать на еду информацию о мужчинах у пожилых женщин возле подъезда. Теперь устроили сплошной беспорядок – ждут даже около детсадов», – написал он.

Гайдай заявил, что на днях задержали молодого отца для дальнейшей мобилизации, однако на то, что ребенка некому будет вечером забирать, им все равно.

В течение среды, 17 августа войска РФ 11 раз попытались атаковать позиции украинских военных по разным направлениям на границе Луганской и Донецкой областей.

При каждой из этих попыток украинские военные нанесли противнику потери и вынудили отступить.

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