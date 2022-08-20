«Регулярно дает о себе слышать». Гайдай рассказал о партизанском движении в Луганской области

20 августа, 18:39
Российские оккупанты в городе Попасная, Луганская область (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты в городе Попасная, Луганская область (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что на окраинах области продолжаются бои, в то же время местные жители активно партизанят.

Об этом глава ОВА сообщил в Telegram.

«Есть партизанское движение, регулярно дает о себе слышать. Есть открытки-обращения к местным, к оккупантам, коллаборантам. Постоянно что-то горит», — сказал он.

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Гайдай отметил, что партизаны предоставляют украинским защитникам информацию о передвижении захватчиков, а также о расположении позиций, складов и штабов оккупантов.

«Есть определенные ситуации, когда что-то где-то горит, где-то на железной дороге распределительного шкафа, что помогает остановить логистику на железной дороге на время, и не могут они отправлять боекомплекты… То есть партизанская Луганская область существует и достаточно мощная», — добавил глава ОВА.

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Также Гайдай рассказал, что на линии фронта без изменений. Россияне не могут пробить украинскую оборону. В настоящее время продолжаются бои на окраинах области.

«Вместо этого глубоко в тылу российской армии постоянно происходят какие-то "хлопки" – совершенно разные. Это происходит как со складами БК российской армии, так и определенные взрывы в зданиях, где находятся оккупанты, где их штабы. И это помогает остановить наступление или очень мощно затормозить его», – проинформировал Гайдай.

Он также сказал, что оккупанты начали мобилизовать даже людей с болезнями, а также работников критической инфраструктуры.

«Уже забирают всех, кого могли забрать. Уже отменили все комиссии медицинские. То есть не смотрят – больной человек или здоровый, хронически больной – все равно. Их всех просто загребают», – рассказал глава ОВА.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Луганская область Партизаны Сергей Гайдай Война России против Украины

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