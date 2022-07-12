Оккупанты пытаются захватить населенные пункты на границе Луганской и Донецкой областей — Гайдай 12 июля, 09:18 Оккупанты пытаются захватить населенные пункты на границе Луганской и Донецкой областей (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Во время «оперативной паузы» оккупанты не прекратили артиллерийские и ракетные удары, пытаются захватить небольшие населенные пункты, расположенные на границе Луганской и Донецкой областей, чтобы блокировать крупные города.



Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Наши бойцы держат оборону и противодействуют попыткам россиян создать условия для будущих наступательных действий», — написал он.

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Гайдай также отметил, что 11 июля по селам и поселкам оккупанты нанесли как минимум четыре авиаудара.

«Артиллерийское влияние со стороны россиян, к сожалению, становится обыденностью. Больше удивляемся, когда пушки и Грады стихают на мгновение, чем потому, что артиллерийское нашествие длится по четыре или шесть часов подряд. Вчера и сегодня ночью было восемь артиллерийских обстрелов и, по меньшей мере, три — минометные», — подчеркнул глава Луганской ОВА.

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