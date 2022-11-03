«Находиться там крайне опасно». Освобождение и зачистка не означают, что в населенный пункт можно возвращаться — Луганская ОВА 3 ноября, 17:26 Российский танк (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай заявил, что освобождение и зачистка не означают, что в населенный пункт можно возвращаться.

По его словам, россияне продолжают плотно обстреливать все деоккупированные села Луганской области.

«Находиться там крайне опасно. Вражеская артиллерия работает круглосуточно. Так что мирным жителям ради собственной безопасности следует покинуть эти населенные пункты», — написал он в Telegram.

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Гайдай заявил, что военные, волонтеры и полиция с эвакуацией помогают.

«Главное – желание. Не смотря на "прилеты", некоторые люди отказываются уезжать. Уговариваем. Здесь стоит последовать примеру Стельмаховки, оттуда уехали все мирные жители. Главное – жизнь», – написал он.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что в области освобождены уже девять населенных пунктов.

По его словам, горячими участками фронта остаются районы Белогоровки, а также районы Сватового и Кременной. Из Белогоровки, по его данным, россияне пытаются выбить ВСУ, а в направлении Сватово-Кременной украинские силы оттесняют оккупантов.