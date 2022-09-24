В Луганской области так называемый референдум больше напоминает соцопрос под дулами автоматов — Гайдай 24 сентября, 13:14 Оккупанты устроили псевдореферендум (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай заявил, что "референдум", который устроили оккупанты, больше напоминает соцопрос под дулами автоматов.

«Во время поквартирного обхода для соблюдения процедуры тайного голосования оккупанты предлагают прикрыться картонкой», — написал он в Telegram.

По словам главы области, голосующих «против» вносят в отдельные списки.

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Гайдай добавил, что населенные пункты на период «референдума» закрыты на въезд и выезд.

«Получаю много сообщений с оккупированных территорий с просьбой освободить Луганщину поскорее», — написал он.

20 сентября подконтрольные Кремлю марионеточные оккупационные «администрации» в квазиреспубликах «Л/ДНР», а также в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей синхронно заявили о планах провести «референдумы» о «вхождении» в состав России 23—27 сентября.

Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны. Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что проведение голосование и вероятная аннексия украинских территорий не повлияет на процесс их освобождения усилиями ВСУ.

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