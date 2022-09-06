Принудительная мобилизация продолжается. В Луганской области на работу на промышленные предприятия набирают вахтовиков из РФ — ОВА 6 сентября, 09:35 В Луганской области оккупанты продолжают принудительную мобилизацию (Фото:Reuters/Ammar Awad)

В Луганской области на многочисленные мужские вакансии на промышленных предприятиях набирают вахтовиков из страны-агрессора РФ.

Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

По его словам, у мужчин — жителей так называемой «ЛНР» практически нет выбора: либо скрываться до деоккупации, либо согласиться пойти на гибель.



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Гайдай заявил, что недавно на некогда ведущей шахте Довжанска-Капитальная принудительно мобилизовали более 400 мужчин и набрали на их места женщин и пенсионеров.

« Под тень „большого брата“ попал и знаменитый металлургический комбинат в Алчевске. Принудительная мобилизация коснулась даже тех, у кого была броня», — говорится в сообщении.

Гайдай заявил, что оккупантам неважно, сможет ли работать производство в будущем без этих специалистов, важно выполнить план военкомата.

«Мужчины, еще остающиеся в городе, понимают, что устроиться на АМК — это сразу по первой зарплате получить повестку. Потому и не идут», — написал он.

Глава области заявил, что на металлургическом комбинате работают мужчины из РФ. Говорят, что находиться в городе будут не постоянно и со временем вахтовиков сменят другие, немного подзаработают и уедут к своим семьям.

«Живые, потому что местные военные их также задерживают на улице для мобилизации, но потом извиняются и отпускают. Потому что нельзя – умирать нужно местным», – написал Гайдай.

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