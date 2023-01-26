Россия превращает оккупированные районы Луганской области в концлагерь — ОВА 26 января, 12:03 Разрушенное здание на Донбассе (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Страна-агрессор Россия постепенно превращает временно оккупированные районы Луганской области в концлагерь.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram в четверг, 26 января.

По его словам, рашисты закрывают города, передвижение по оккупированным территориям только по пропускам. Также враг проводит «воспитание населения» в пыточных, из которых многие не возвращаются.

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Гайдай заявил, что оккупанты хотят создать на оккупированной части Луганской области семь тюрем, чтобы было где закрывать тех, кто отказывается воевать — своих дезертиров, и запугивать мирных людей

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявлял, что в Украине, возможно, труднее всего будет освободить от российских оккупантов Луганскую область, ведь на это направление враг перебрасывает максимальные резервы.

