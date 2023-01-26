Россия превращает оккупированные районы Луганской области в концлагерь — ОВА

26 января, 12:03
Поделиться:
Разрушенное здание на Донбассе (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Разрушенное здание на Донбассе (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Страна-агрессор Россия постепенно превращает временно оккупированные районы Луганской области в концлагерь.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram в четверг, 26 января.

По его словам, рашисты закрывают города, передвижение по оккупированным территориям только по пропускам. Также враг проводит «воспитание населения» в пыточных, из которых многие не возвращаются.

Видео дня

Гайдай заявил, что оккупанты хотят создать на оккупированной части Луганской области семь тюрем, чтобы было где закрывать тех, кто отказывается воевать — своих дезертиров, и запугивать мирных людей

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявлял, что в Украине, возможно, труднее всего будет освободить от российских оккупантов Луганскую область, ведь на это направление враг перебрасывает максимальные резервы.

https://www.youtube.com/watch?v=_3u4lOOyKhY&t=4s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Луганская область Сергей Гайдай Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X