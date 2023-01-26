Россия превращает оккупированные районы Луганской области в концлагерь — ОВА
Разрушенное здание на Донбассе (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)
Страна-агрессор Россия постепенно превращает временно оккупированные районы Луганской области в концлагерь.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram в четверг, 26 января.
По его словам, рашисты закрывают города, передвижение по оккупированным территориям только по пропускам. Также враг проводит «воспитание населения» в пыточных, из которых многие не возвращаются.
Гайдай заявил, что оккупанты хотят создать на оккупированной части Луганской области семь тюрем, чтобы было где закрывать тех, кто отказывается воевать — своих дезертиров, и запугивать мирных людей
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявлял, что в Украине, возможно, труднее всего будет освободить от российских оккупантов Луганскую область, ведь на это направление враг перебрасывает максимальные резервы.