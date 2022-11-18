В захваченной части Луганской области оккупанты заставляют писать отказ от украинского гражданства, а на должности назначают россиян — ОВА
Захваченный и разрушенный российскими оккупантами Северодонецк (Фото:Serhii Nuzhnenko/Reuters)
На захваченных территориях Луганской области российские оккупанты заставляют госслужащих писать отказ от украинского гражданства.
Об этом сообщили в Луганской областной военной администрации в Telegram.
«Оккупанты требуют госслужащих писать заявления на отказ от украинского гражданства. То есть, „потерять“ паспорт уже не получится», — отметили там.
В ОВА также рассказали, что на руководящие должности в школы оккупанты начали назначать россиян из отдаленных регионов РФ.
«В Беловодской громаде на должность директора Новоалександровской средней школы назначен мужчина из Новосибирска. Ближе достойных не нашлось», — резюмировали там.
Генштаб ВСУ сообщал, что оккупанты планируют провести полную эвакуацию гражданского населения из населенных пунктов Кременная, Северодонецк и Рубежное.
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявлял, что украинские военные постепенно продвигаются ближе к большим городам региона.
На данный момент освобождены уже 12 населенных пунктов Луганской области.