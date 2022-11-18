В захваченной части Луганской области оккупанты заставляют писать отказ от украинского гражданства, а на должности назначают россиян — ОВА

18 ноября, 10:51
Поделиться:
Захваченный и разрушенный российскими оккупантами Северодонецк (Фото:Serhii Nuzhnenko/Reuters)

Захваченный и разрушенный российскими оккупантами Северодонецк (Фото:Serhii Nuzhnenko/Reuters)

На захваченных территориях Луганской области российские оккупанты заставляют госслужащих писать отказ от украинского гражданства.

Об этом сообщили в Луганской областной военной администрации в Telegram.

«Оккупанты требуют госслужащих писать заявления на отказ от украинского гражданства. То есть, „потерять“ паспорт уже не получится», — отметили там.

Видео дня

Читайте также:
В Луганской области у ВСУ есть успехи, среди оккупантов царят панически-депрессивные настроения — глава ОВА

В ОВА также рассказали, что на руководящие должности в школы оккупанты начали назначать россиян из отдаленных регионов РФ.

«В Беловодской громаде на должность директора Новоалександровской средней школы назначен мужчина из Новосибирска. Ближе достойных не нашлось», — резюмировали там.

Генштаб ВСУ сообщал, что оккупанты планируют провести полную эвакуацию гражданского населения из населенных пунктов Кременная, Северодонецк и Рубежное.

Читайте также:
Разбита и завалена телами оккупантов: Гайдай показал, как выглядит освобожденная Макеевка

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявлял, что украинские военные постепенно продвигаются ближе к большим городам региона.

На данный момент освобождены уже 12 населенных пунктов Луганской области.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Луганская область Сергей Гайдай Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X