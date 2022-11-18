В захваченной части Луганской области оккупанты заставляют писать отказ от украинского гражданства, а на должности назначают россиян — ОВА 18 ноября, 10:51 Захваченный и разрушенный российскими оккупантами Северодонецк (Фото:Serhii Nuzhnenko/Reuters)

На захваченных территориях Луганской области российские оккупанты заставляют госслужащих писать отказ от украинского гражданства.

Об этом сообщили в Луганской областной военной администрации в Telegram.

«Оккупанты требуют госслужащих писать заявления на отказ от украинского гражданства. То есть, „потерять“ паспорт уже не получится», — отметили там.

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В ОВА также рассказали, что на руководящие должности в школы оккупанты начали назначать россиян из отдаленных регионов РФ.

«В Беловодской громаде на должность директора Новоалександровской средней школы назначен мужчина из Новосибирска. Ближе достойных не нашлось», — резюмировали там.

Генштаб ВСУ сообщал, что оккупанты планируют провести полную эвакуацию гражданского населения из населенных пунктов Кременная, Северодонецк и Рубежное.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявлял, что украинские военные постепенно продвигаются ближе к большим городам региона.



На данный момент освобождены уже 12 населенных пунктов Луганской области.