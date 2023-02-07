«Держат рашистов в напряжении». В Луганской области партизаны подожгли оборудование на железной дороге — Гайдай

7 февраля, 15:46
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Партизаны подожгли шкаф управления железной дорогой (Фото:Скриншот/Facebook/Сергей Гайдай)

Партизаны подожгли шкаф управления железной дорогой (Фото:Скриншот/Facebook/Сергей Гайдай)

В Луганской области партизаны подожгли шкаф управления железной дорогой, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Луганские партизаны держат в напряжении рашистов. В этот раз наши патриоты подожгли шкаф управления на железной дороге», — написал он в Facebook во вторник, 7 февраля.

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По словам Гайдая, в результате было уничтожено оборудование автоматизированного управления железной дорогой на участке железнодорожного сообщения Ровеньки-Антрацит в районе н.п. Ясеновский.

Сергей Гайдай заявлял, что войска РФ еще не наступают в районе Кременной Луганской области, но проводят разведку боем.

При этом главной угрозой глава Луганской ОВА назвал количество противника. По его словам, РФ подтягивает множество новомобилизованных.

https://www.youtube.com/watch?v=EI709x2R9_c
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Луганская область Война России против Украины

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