«Забирают даже незаменимых шахтеров». РФ несет большие потери, пехоту пополняют жителями недавно оккупированных городов — Луганская ОВА 4 августа, 08:54 Гайдай заявил, что Россия несет значительные потери на войне (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что у россиян значительные потери на войне, пехоту они пополняют жителями недавно оккупированных городов.

По его словам, оккупанты ежедневно пытаются улучшить тактическое положение за счет мощной работы артиллерии и многочисленных штурмовых действий.

«Они не считают потери, потому что преимущественно гибнут жители оккупированных территорий. Россиянам они не нужны в будущем, потому что уже восемь лет население „лнр“ является обузой для бюджета России. Сейчас эти финансовые потери мужчины и отрабатывают», — написал он в Telegram.

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По его словам, «на оккупированных в 2014 году территориях уже мобилизовали всех, кого можно», а «сейчас забирают даже незаменимых шахтеров».

«Эйфория „асвабаждения“ быстро прошла и в недавно захваченных городах и селах. Потому что нужно оправдываться на фронте. Страдают те, кто не успел эвакуироваться в безопасные регионы Украины. Их направляют в военкоматы против воли», — рассказал он.

Гайдай заявил, что по имеющейся информации, только из Старобельска на этой неделе уже отправили на фронт около 80 человек.

«Ими и пополняется состав штурмовых групп, которые ВСУ регулярно обезвреживают», — написал он.

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