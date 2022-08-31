Не изменили Родине. На оккупированных территориях есть педагоги, решившие подпольно обучать школьников по украинской системе — Гайдай 31 августа, 13:41 Украинские дети в Лондоне (Фото:REUTERS/Hannah McKay)

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что на оккупированных территориях есть педагоги, решившие подпольно обучать школьников по украинской системе дистанционно.

«Есть педагоги, которые решили подпольно обучать школьников по украинской системе дистанционно, не изменяя Родине», — написал он в Telegram

По его словам, выехавшие на подконтрольные территории готовятся стартовать 1 сентября по дистанционной форме обучения.

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Гайдай рассказал, что оккупанты заставляют педагогов на захваченных территориях обучать детей с нового учебного года по своей «рашистской» системе.

«Наши учителя отказываются от сотрудничества с врагом и покидают профессию», — отметил он.

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