Пока ситуация не такая тяжелая, как в Попасной. Гайдай призвал жителей Северодонецка, Лисичанска, Рубежного и Горской общины эвакуироваться 1 мая, 09:26 Цей матеріал також доступний українською Сергей Гайдай, глава Луганской ОГА (Фото:Луганская областная государственная администрация/Facebook)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай призвал жителей Северодонецка, Лисичанска, Рубежного и Горской общины эвакуироваться, пока ситуация там не такая тяжелая, как в Попасной.

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Об этом он написал в Telegram.

«Мы в усиленном режиме спасали людей из Попасной, но вынуждены приостановить эвакуацию из-за событий, произошедших 29 апреля, когда мы потеряли связь с людьми в двух автобусах. Ситуация в городе крайне опасна. У попаснянцев было много возможностей уехать раньше. Теперь все сложнее. Поэтому не ждите до последнего. Пока есть возможность — уезжайте подальше от „русского мира“, который не жалеет ни женщин, ни детей. Сохраните жизнь», — говорится в сообщении.



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Гайдай также отметил, что сегодня, 1 мая, жителей Луганской области будут эвакуировать из Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Горской общины.

«Автобусы уже в пути. Места сборов в Лисичанске, Северодонецке, Рубежном, Горском неизменны», — добавил глава ОВА.



29 апреля два эвакуационных автобуса в Попасной Луганской области были обстреляны россиянами, с водителями потеряна связь.

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