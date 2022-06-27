Угроза жизни и здоровью. Жителей Лисичанска призвали срочно эвакуироваться — Луганская ОВА

27 июня, 11:47
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Разрушено здание в Лисичанске (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Разрушено здание в Лисичанске (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай призвал жителей Лисичанска эвакуироваться.

«Уважаемые жители Лисичанской городской территориальной общины и их родные! В связи с существованием реальной угрозы жизни и здоровью призываем срочно к эвакуации», — говорится в его сообщении в Telegram.

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По его словам, ситуация в городе сверхсложная.

«Сохраните себя и своих родных. Позаботьтесь о детях! Будьте уверены, вас позаботятся в городах эвакуации на территории Украины», — написал он.

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В настоящее время войска РФ пытаются блокировать Лисичанск, в городе катастрофические разрушения.

По словам главы ОВА, российские оккупанты повредили пять многоэтажек в Лисичанске, в результате вражеских обстрелов начались пожары.

Также повреждено около десяти частных домов, обстреляна автостанция, Свято-Митрофановский храм и храм Святой Великомученицы Варвары, помещения предприятий и силовых структур.

https://www.youtube.com/watch?v=QZU7bNmcOZ0
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Эвакуация Луганская область Лисичанск Сергей Гайдай Война России против Украины

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