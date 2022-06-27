Угроза жизни и здоровью. Жителей Лисичанска призвали срочно эвакуироваться — Луганская ОВА
Разрушено здание в Лисичанске (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)
Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай призвал жителей Лисичанска эвакуироваться.
«Уважаемые жители Лисичанской городской территориальной общины и их родные! В связи с существованием реальной угрозы жизни и здоровью призываем срочно к эвакуации», — говорится в его сообщении в Telegram.
По его словам, ситуация в городе сверхсложная.
«Сохраните себя и своих родных. Позаботьтесь о детях! Будьте уверены, вас позаботятся в городах эвакуации на территории Украины», — написал он.
В настоящее время войска РФ пытаются блокировать Лисичанск, в городе катастрофические разрушения.
По словам главы ОВА, российские оккупанты повредили пять многоэтажек в Лисичанске, в результате вражеских обстрелов начались пожары.
Также повреждено около десяти частных домов, обстреляна автостанция, Свято-Митрофановский храм и храм Святой Великомученицы Варвары, помещения предприятий и силовых структур.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.