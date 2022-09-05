«Не поддается пониманию». Жители оккупированного Лисичанска днями стоят в длинных очередях за хлебом — Луганская ОВА 5 сентября, 11:36 Дом после обстрела (Фото:REUTERS/Ammar Awad)

Глава Луганской областной военной админстрации Сергей Гайдай заявил, что жители оккупированного Лисичанска днями стоят в длинных очередях за хлебом.

«Оккупанты "воспитывают" украинцев голодом. Жители оккупированного Лисичанска днями стоят в длинных очередях за хлебом», - написал он в Telegram.

По его словам, на временно оккупированных территориях Луганской области люди, не выехавшие подальше от так называемого «русского мира», вынужденные подолгу стоять в километровых очередях за хлебом.

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«В 21 веке – это не поддается пониманию. Мы имели все: могли выбирать и получить нужное когда угодно. Никто и никогда не мог подумать, что за буханку хлеба нужно будет унижаться перед кем-нибудь», — написал Гайдай.

Сергей Гайдай заявлял, что в Луганской области оккупанты усилили принудительную мобилизацию.

По его словам, удерживать фронт оккупантам нечем, «поэтому они не просто хватают всех, кого видят, но и прибегают к новым методам выманивания мужчин».



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