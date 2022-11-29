Хуже Припяти. Сергей Гайдай показал фотографии разрушенных россиянами Северодонецка и Рубежного

29 ноября, 23:36
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Улицы уничтоженных городов Донбасса (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Улицы уничтоженных городов Донбасса (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай опубликовал фотографии и видео Рубежного и Северодонецка, почти полностью уничтоженные российскими захватчиками.

"Когда мы деоккупируем Северодонецк и Рубежное мы ужаснемся... то, что мы увидим, когда зайдем в города - еще раз разобьет сердца - потому что это хуже Припяти... это, когда ощущение хоть какой-либо жизни там вообще отсутствует", - сообщил Гайдай.

Видео дня

Он отметил, что после уничтожения городов россияне продолжают грабить их в дальнейшем.

"Нас ждет очень много работы по возвращении и не только в эти города… ВСЯ Луганщина уже заждалась", - заявил Гайдай.

Разрушены Рубежное и Северодонецк

Сергей Гайдай показал фото Северодонецка и Рубежного

Сергей Гайдай/Telegram
Сергей Гайдай/Telegram
Сергей Гайдай/Telegram
Сергей Гайдай/Telegram
Сергей Гайдай/Telegram
Сергей Гайдай/Telegram
Сергей Гайдай/Telegram
Сергей Гайдай/Telegram
Сергей Гайдай/Telegram
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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Луганская область Северодонецк Рубежное Сергей Гайдай Война в Украине Война России против Украины

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