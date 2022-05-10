«А еще слетали на Марс». Гайдай опроверг российский фейк о выходе оккупантов на админграницу Луганской области 10 мая, 13:04 Цей матеріал також доступний українською Гайдай отметил, что украинская оборона в Луганской области остается крепкой (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай опроверг фейк российской пропаганды, которые сообщили о выходе оккупационных войск на административные границы региона.

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«Росминистерство убийц снова отчиталось. На этот раз в своих фантазиях они вышли на админграницу Луганской области возле Попасной. А еще полетели на Марс и захватили его», — написал он у себя в Telegram.

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Он отметил, что украинские войска отошли от Попасной на более укрепленные позиции и оборона остается крепкой.

«Прорывов нет. Орки в пакетах», — добавил он.

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