«Больница забита разорванными боевиками». Ситуация на фронте изменится через две недели — глава Луганской ОВА 3 мая, 17:10 Цей матеріал також доступний українською Украинский военнослужащий смотрит, как поднимается дым после обстрела (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай заявил, что ситуация на фронте изменится через две недели.

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«Начнет меняется все где-то через две недели. Количество боев, конечно, увеличится, но те решения, которые принял Запад по помощи нам — они реализуются до двух недель. Через две недели мы увидим изменения», — сказал он.

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По его словам, в Луганске больница забита разорванными боевиками и трупами.

«Они даже не могут некоторых из них опознать», — сказал он.

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