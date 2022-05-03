«Больница забита разорванными боевиками». Ситуация на фронте изменится через две недели — глава Луганской ОВА

3 мая, 17:10
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Украинский военнослужащий смотрит, как поднимается дым после обстрела (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Украинский военнослужащий смотрит, как поднимается дым после обстрела (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай заявил, что ситуация на фронте изменится через две недели.

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«Начнет меняется все где-то через две недели. Количество боев, конечно, увеличится, но те решения, которые принял Запад по помощи нам — они реализуются до двух недель. Через две недели мы увидим изменения», — сказал он.

Видео дня
https://www.facebook.com/watch/?v=505372207970730&extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&ref=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=VhUaVa1PeAA

По его словам, в Луганске больница забита разорванными боевиками и трупами.

«Они даже не могут некоторых из них опознать», — сказал он.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Сергей Гайдай Война России против Украины

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