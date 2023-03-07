Стало «более-менее» тихо. На Белогоровском направлении оккупанты понесли потери в личном составе и технике — Луганская ОВА 7 марта, 16:56 Луганская область (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Во вторник, 7 марта глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что на Белогоровском направлении российские оккупанты понесли потери в личном составе и технике, пока там более-менее тихо.

Об этом говорится в сообщении Луганской ОВА в Telegram.

"Сейчас на Белогоровском направлении после потерь врага в личном составе и технике более-менее тихо", - сказал он.

По его словам, российские войска меняют тактику наступлений.

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Гайдай добавил, что самыми тяжелыми участками остаются Белогоровка и Кременная-Лиман.

«Каждый день можно говорить по разному. Постоянно идут наступления и обстрелы со стороны российских войск, они пытаются продавить наших защитников», – сказал он.