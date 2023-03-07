Стало «более-менее» тихо. На Белогоровском направлении оккупанты понесли потери в личном составе и технике — Луганская ОВА
Луганская область (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)
Во вторник, 7 марта глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что на Белогоровском направлении российские оккупанты понесли потери в личном составе и технике, пока там более-менее тихо.
Об этом говорится в сообщении Луганской ОВА в Telegram.
"Сейчас на Белогоровском направлении после потерь врага в личном составе и технике более-менее тихо", - сказал он.
По его словам, российские войска меняют тактику наступлений.
Гайдай добавил, что самыми тяжелыми участками остаются Белогоровка и Кременная-Лиман.
«Каждый день можно говорить по разному. Постоянно идут наступления и обстрелы со стороны российских войск, они пытаются продавить наших защитников», – сказал он.