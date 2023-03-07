Стало «более-менее» тихо. На Белогоровском направлении оккупанты понесли потери в личном составе и технике — Луганская ОВА

7 марта, 16:56
Поделиться:
Луганская область (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Луганская область (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Во вторник, 7 марта глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что на Белогоровском направлении российские оккупанты понесли потери в личном составе и технике, пока там более-менее тихо.

Об этом говорится в сообщении Луганской ОВА в Telegram.

"Сейчас на Белогоровском направлении после потерь врага в личном составе и технике более-менее тихо", - сказал он.

Читайте также:
«Еще не Иловайск, но уже +/- Дебальцево». Интервью NV с Евгением Диким — о двух сценариях развития событий вокруг Бахмута в ближайшие три дня

По его словам, российские войска меняют тактику наступлений.

Видео дня

Гайдай добавил, что самыми тяжелыми участками остаются Белогоровка и Кременная-Лиман.

«Каждый день можно говорить по разному. Постоянно идут наступления и обстрелы со стороны российских войск, они пытаются продавить наших защитников», – сказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=SYjPaEvQVk0&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Луганская область Сергей Гайдай Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X